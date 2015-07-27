Украина продолжает наращивать запасы газа в подземных хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 18 по 27 июля увеличились на 2,5%, или на 307 млн кубометров, - до 12,8 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 41 млн куб. м.

Читайте такжеДиректор Центра исследований энергетики: Газпрому некуда девать собственный газКак отметили в «Укртрансгазе», с 1 по 26 июля в украинские ПХГ было закачано 0,8 млрд куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.