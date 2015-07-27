"ДТЭК Днепроэнерго" Ахметова за первое полугодие увеличило убыток почти в 14 раз

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» в январе-июне 2015 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 13,7 раза - до 1,626 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам (МСФО).

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за шесть месяцев 2015 года сократился по сравнению с январем-июнем 2014 года до 3,185 млрд грн с 4,006 млрд грн.

Читайте такжеГлава Фонда госимущества обещает не допустить к приватизации покупателей из РоссииКомпания «ДТЭК Днепроэнерго» за отчетный период 2015 года получила валовый убыток в размере 1,386 млрд грн, тогда как январь-июнь 2014 года закончила с валовой прибылью в 0,265 млрд грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, 25%+1 акция – Фонд государственного имущества, остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.