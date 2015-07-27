"Укртрансгаз" в первом полугодии нарастил чистую прибыль в 45 раз

Госкомпания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-июне 2015 году увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 45 раз - до 4,567 млрд грн с 0,102 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход «Укртрансгаза» за январь-июнь 2015 года увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года на 45,6%, - до 11,015 млрд грн с 7,564 млрд грн.

Читайте такжеУкраина в июне сократила потребление газа почти на третьВаловая прибыль компании за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2014 года до 6,1 млрд грн с 0,956 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в 2014 году сократил чистый убыток по сравнению с 2013 годом на 38%, - до 777,024 млн грн.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».