Работа российского "Северного потока" будет приостановлена

"Северный поток" с 11 до 20 августа приостановит транспортировку газа из-за плановых работ. Об этом говорится в материалах германской компании Opal Gastransport GmbH, передает ТАСС.

Как следует из материалов компании, которая доставляет газ из "Северного потока" местным потребителям, в связи с работами по техническому обслуживанию газопровода с 11 до 20 августа подача газа будет сокращена на 100%.

Читайте также"Роснефть" хочет раздробить "Газпром" и полностью лишить его экспортной монополииРаботы потребуют приостановки работы обеих ниток. В ходе работ планируется проведение обслуживания механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб метров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционеры Nord Stream - "Газпром" с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская ENGIE - по 9%.