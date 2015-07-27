Минфин предлагает снизить с октября ренту на добычу газа и нефти до 14-29%

Министерство финансов Украины предлагает снизить ставки рентной платы для добывающих компаний с 55% до 29% и с 28% до 14% - в зависимости от глубины бурения, сообщила в ходе коллегии в Министерстве финансов глава министерства Наталья Яресько.

«Мы предлагаем снизить рентные ставки уже с 1 октября текущего года – с момента вступления в силу нового законодательства о рынке газа», - сказала Яресько.

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Кроме того, она отметила, что для компаний, которые начнут добычу природного газа после 1 января 2016 года, правительство предусмотрело еще более низкие рентные ставки: при добыче газа на глубине до 5 км – 20%, а при добыче на глубине свыше 5 км – 10%. «Однако это при условии сохранения ставки налога на прибыль и дополнительного корпоративного налога на уровне 30%», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, установив высокие рентные ставки для добывающих компаний. После этого ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине.

В июле текущего года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде с 1 октября сократить в два раза ставки ренты газодобывающим компаниям за пользование недрами и направил в парламент соответствующий законопроект. Согласно документу, правительство предлагает снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 70%. Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 28%. Причем речь шла о месторождениях, запущенных в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года. При этом, правительство предложило сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.