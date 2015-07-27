"Надра Украины" за полгода сократила убыток на четверть

«Несмотря на негативные факторы, которые повлияли на финансовый результат компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился на 25% и составляет 7,1 млн грн», - говорится в сообщении компании.

При этом сообщается, что компании удалось увеличить доходы от прочей операционной деятельности более чем в 2,5 раза (на 23,2 млн грн).

По результатам деятельности за 1-е полугодие «Надра Украины» сократила доходную часть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 24%.

«Сокращение доходов от реализации обусловлено отсутствием средств на финансирование государственной программы «Развитие минерально-сырьевой базы» и существенным замедлением деятельности в геологической отрасли, связанным с увеличением ставок рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородов, и, как следствие, сокращением объемов заказов потенциальных инвесторов», - добавили в компании.

В то же время пресс-служба подчеркнула, что за 6 месяцев текущего года «Надра Украины» уплатила в бюджет более 17 млн грн обязательств по налогам и сборам, в том числе более 7 млн грн в Пенсионный фонд Украины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за отчетный период компания увеличила уплату налога на добавленную стоимость почти на 20%.

Кроме того, в первом полугодии были начислены и уплачены в полном объеме дивиденды на государственную долю в сумме 239,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.