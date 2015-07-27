Украина с 1 августа планирует увеличить импорт газа из ЕС на 60%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров 27 июля заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

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«С 1 августа 40 млн кубометров газа планируем получать из ЕС», - сказал Демчишин.

По его словам, весь импортируемый газ будет закачиваться в подземные хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону. Также министр отметил, что к объемам импортного газа добавится еще около 15 млн кубометров в сутки собственной добычи, которые также будут закачаны в подземные хранилища.