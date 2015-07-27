Россия снова начала поставлять электроэнергию в Украину

Российская Федерация на сегодняшний день поставляет в Украину около 900 МВт электроэнергии по договорам о параллельной работе между энергосистемами стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"800-900 МВт получаем по параллельной работе от наших северных соседей — РФ», - сказал Демчишин, добавив, что данная электроэнергия пока не оформляется как импорт и не оплачивается.

Министр добавил, что, скорее всего, Украине в конце месяца придется отдать в энергосистему России такой же объем электроэнергии.

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Также министр сообщил, что поставки электроэнергии из России начались после того, как в ремонт вышли ряд энергогенерирующих мощностей в Украине.

«На протяжении двух дней отключилось около 2,5 ГВт», - добавил Демчишин.

Также министр напомнил, что за прошедшие выходные Углегорская ТЭС попала под обстрел боевиков, вышла в ремонт Запорожская ТЭС, Ладыжинская ТЭС, а также на данный момент в ремонте находится 5 энергоблоков АЭС.