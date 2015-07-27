Трехсторонние переговоры о цене на российский газ должны состояться в августе

Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС, на которых стороны обсудят цену поставок российского газа в Украину, пройдут в августе 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Не позднее конца августа. Но встреча точно пройдет в августе», - сказал Демчишин.

По его словам, встреча запланирована на уровне министров энергетики Украины и России, а также представителей Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.