"Донбассэнерго" запустило один энергоблок Славянской ТЭС

Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" 27 июля в 4:49 утра запустила в работу энергоблок №7 Славянской ТЭС благодаря накоплению на складе станции 6,4 тысяч тонн угля, сообщила пресс-служба компании.

"Это (запуск энергоблока – УНИАН) стало возможным благодаря аккумуляции на топливном складе станции 6,4 тысяч тонн угля", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что для генерации электроэнергии на Славянской ТЭС необходимо 4-7 тысяч тонн угля в сутки в зависимости от режима работы блока № 7.

"На данный момент на Славянскую ТЭС направляется еще 121 вагон с углем (8,3 тысяч тонн) из Луганской и Донецкой областей, но из-за сложности самого пути транспортировки дата и время прибытия груза на станцию, как и продолжение работы энергоблока, не могут быть спрогнозированы", - отметила пресс-служба компании.

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Как сообщал УНИАН, "Донбассэнерго" 14 июля в третий раз с мая 2015 года остановило работу Славянской ТЭС из-за отсутствия средств на закупку угля.

Справка УНИАН. "Донбассэнерго" эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Контрольный пакет акций компании в августе 2013 года на приватизационном конкурсе приобрел "Энергоинвест Холдинг" бизнесмена Игоря Гуменюка.