Более 70% дефицитного антрацитного угля находится вне энергосистемы Украины

Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Укрэнерго» и собственника станции, энергохолдинга ДТЭК.

По данным «Укрэнерго», по состоянию на 27 июля 2015 года на сладах тепловых электростанций Украины накоплено 600,3 тыс. тонн антрацитного угля.

При этом, за прошедшую неделю запасы углей всех марок на сладах украинских ТЭС сократились на 4,8%, - до 1,441 млн тонн.

Ранее, 27 июля, на пресс-конференции в Кабмине министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что украинская энергетика последние несколько дней сталкивается с сложностями.

«На протяжении двух дней отключилось около 2,5 ГВт (генерирующих мощностей – УНИАН)», - сказал Демчишин.

В этой связи, по словам министра, Российская Федерация начала поставки в Украину около 900 МВт электроэнергии по договорам о параллельной работе между энергосистемами стран.

«800-900 МВт получаем по параллельной работе от наших северных соседей — РФ», - сказал Демчишин, добавив, что данная электроэнергия пока не оформляется как импорт и не оплачивается.

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Министр добавил, что, скорее всего, Украине в конце месяца придется отдать в энергосистему России такой же объем электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, ЮАР и Австралии, а также с начала 2015 года начала импорт электроэнергии из РФ.

В середине апреля 2015 года замминистра энергетики Александр Светелик заявил, что до конца года Украина попытается обойтись без импорта электроэнергии.

21 июля 2015 года министр энергетики Владимир Демчишин сообщил, что прошлогодняя ситуация с перебоями энергоснабжения в Украине в зимний период не повторится.