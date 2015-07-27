"Укрнафта" за полгода увеличила чистую прибыль почти в три раза

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза – до 3,91 млрд грн с 1,45 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за шесть месяцев текущего года увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года до 15,543 млрд грн с 12,037 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период 2015 года увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года до 7,614 млрд грн с 5,294 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

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«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.