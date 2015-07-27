Австралия поможет Украине с проектом подземной газификации угля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как отмечается в сообщении, в документе говорится о начале подготовки украинско-австралийского проекта подземной газификации угля в Украине. Работу над проектом подготовки будут проводить компании «Linc Energ LTD» и «Bond Bros Contrating Pty Limited» (Астралия) совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

«Это первый Меморандум с Австралией, надеемся расширить наше сотрудничество в других сферах энергетики», - отметил Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков.

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По словам председателя правления «Linc Energy LTD» Питера Бонда, «проект открывает путь к энергетической независимости Украины». В свою очередь Посол Австралии в Украине Дуглас Трапетт добавил, что «этот проект является одним из наиболее обнадеживающих и перспективных проектов торгового и инвестиционного сотрудничества между Австралией и Украиной», подчеркивается в сообщении.