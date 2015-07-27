Углегорская ТЭС остановлена из-за обстрелов боевиками - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко

"В результате ночных артиллерийских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований повреждена и остановлена Углегорская ТЭС в Светлодарске", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в течение 27 июля ситуация на линии соприкосновения оставалась неспокойной. С полуночи до 6 утра было зафиксировано рекордное количество нарушений Минских договоренностей со стороны боевиков, отметили в штабе. Кроме того, российско-террористические войска продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, в которых проживают граждане.