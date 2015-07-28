Обвал на рынке нефти не стихает: цена Brent опускалась ниже $53

На мировых торгах во вторник, 28 июля, цены на нефть продолжили снижение, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 3,14% - до $52,9, WTI - на 0,67%, до $47,08 за баррель.

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