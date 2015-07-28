Газпром за полгода заметно снизил добычу и экспорт газа

Газпром снизил добычу газа в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 13 процентов.

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на мониторинг экономической ситуации, проведенный Минэкономразвития РФ.

"Добыча газа природного и попутного в первом полугодии 2015 года снизилась до 311,3 миллиарда кубометров (93,4 процента к соответствующему периоду 2014 года) за счет сокращения добычи предприятий группы "Газпром" на 13,1 процента до 209,2 миллиарда кубометров (по данным Минэнерго России), при этом их доля в общем объеме добычи продолжает уменьшаться", - говорится в мониторинге.

Читайте такжеТрехсторонние переговоры о цене на российский газ должны состояться в августеЭкспорт газа в Европу и Турцию в первом полугодии сократился на 6,2 процента до 66,8 миллиарда кубометров, сообщает ведомство.

Минэкономразвития ждет падения добычи Газпрома до 414 миллиардов кубометров в 2015 году с 444 миллиардов кубометров в 2014 году.