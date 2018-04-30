Как заработать на атомщиках. Методика мошенников

Высший хозяйственный суд Украины 30 июля намерен рассмотреть иск КП «Предприятие коммунальной собственности», расположенного в городе-спутнике Запорожской АЭС - Энергодаре к ЗАЭС, которая входит в сферу управления «Энергоатома».

Коммунальное предприятие пытается через «честные и прозрачные» украинские суды взыскать с госкомпании более 20 млн грн. И это в условиях, когда «Энергоатом», по заявлениям его руководства, каждую копейку считает для реализации программ по снижению зависимости от России, продлению сроков эксплуатации энергоблоков и прочих важных для энергетической отрасли проектов.

Чтобы вытянуть многомиллионную сумму в энергодарском «ПКС» решились переступить через рамки закона, то есть, использовать финансовые махинации.

Атомщики неоднократно заявляли, что коммунальное предприятие с помощью фиктивных документов сфабриковало наличие долгов Запорожской АЭС.

В свою очередь истец настаивает на своих претензиях и намерен добиваться их скорейшего выполнения.

Как рисовались долги

Коммунальное предприятие «ПКС» основывает финансовые требования на праве получения долгов, которые Запорожская атомная электростанция якобы не заплатила другому коммунальному предприятию - «Тепло-водоканал».

Данная структура до 2014 года осуществляла поставку в Энергодар тепла и горячей воды, которые производятся на станции как побочный продукт при ядерной реакции.

Однако с прошлого года «Тепло-водоканал» был ликвидирован, а его услуги начало предоставлять «ПКС».

В ходе хозяйственной деятельности между «Тепло-водоканалом» и станцией в 2012 году возникла взаимная задолженность в 14 млн грн, которая впоследствии была списана. Как оказалось, не навсегда.

По информации Запорожской атомной станции, коммунальное предприятие «Тепло-водоканал» в июне 2012 года подписало с компанией «Эльдорадо-сервис» договор, которым была произведена смена собственника на право взыскания долгов со станции.

После этого, в течение 2012-2013 годов, право кредитора передавалось по цепочке, в которой принимало участие ряд компаний - «Эльдорадо-сервис», «Промэнергоресурс» и «Предприятие коммунальной собственности». В итоге многочисленных переуступок право требования долга со станции оказалось у «ПКС».

Параллельно к сумме долга была приписана пеня и инфляция, из-за чего размер задолженности станции якобы увеличился до более 20 млн грн.

Исходя из постановления Харьковского апелляционного хозяйственного суда №908/3820/13 от 5 апреля, перипетии между «Энергоатомом» в лице Запорожской АЭС и «ПКС» длятся около двух лет, хотя реального подтверждения наличия задолженности у истца не оказалось.

Так, в 2013 году для подтверждения законности права получения средств от «Энергоатома» были приложены лишь копии договоров о смене кредитора.

«При этом представители Запорожской АЭС неоднократно обращали внимание судей как первой, так и апелляционной инстанций на то, что документы, которыми оперирует «ПКС» как основанием своих исковых требований, имеют признаки подделки», - подчеркнули в «Энергоатоме», указывая на высокий уровень заинтересованности судей в решении вопроса именно в пользу коммунального предприятия.

В решении суда также говорится, что представителям «ПКС» неоднократно выдвигалось требование предоставить оригиналы договоров для проведения экспертизы. НО этого не произошло.

Предвидя крах попытки завладеть средствами «Энергоатома», в «ПКС» всячески увиливают от предоставления оригиналов. При этом судьи считают этот факт малозначимым, благодаря чему коммунальное предприятие вновь и вновь находит пути к продолжению судебных рассмотрений.

Разоблачение без последствий

Длительность судебного процесса и отсутствие продвижений в решении проблемы госкомпании заинтересовало СМИ. Еще осенью прошлого года журналисты телеканала «1+1» провели расследование, в ходе которого выяснилось, что деятельность «ПКС» курируют «смотрящие» Виктора Януковича.

По Запорожской области таковым являлся Евгений Анисимов, находящийся сейчас в международном розыске. Как сообщают СМИ, Анисимов в октябре 2013 года по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений был задержан киевским УБОПом в аэропорту Борисполь. Между тем, 26 января прошлого года, в день кровавого разгона евромайдана в Запорожье, генпрокуратура при неоднозначных обстоятельствах позволила суду выпустить Анисимова под домашний арест. В то время некоторые эксперты высказали мнение, что это является знаком благодарности команды Януковича за силовую поддержку режима.

То, что схемы времен Януковича живут и процветают, журналисты ТСН рассказали еще 12 октября 2014 года. Кроме того, в прямом эфире ведущая Алла Мазур передала министру юстиции Павлу Петренко документы, которые подтверждали факты, показанные в сюжете.

«Здесь вопрос даже не в люстрации ... Если люди воровали, брали взятки и занимались коррупцией, то они должны сидеть в тюрьме», - заявил Петренко сразу после просмотра сюжета и получения документов.

Спустя несколько дней, Запорожская АЭС направила письмо в Генпрокуратуру и Минюст. В нем говорилось, что группа лиц, аффилированных с «Промэнергоресурсом», «Эльдорадо-Сервисом», коммунальными предприятиями «Тепло-водоканал» и «Предприятие коммунальной собственности» путем мошенничества, с использованием поддельных документов, пытается получить право на имущество государственного предприятия, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Однако даже по истечению десяти месяцев никакой реакции для решения проблемы от Минюста не последовало. Не ответили в министерстве и на запрос УНИАН.

«Нам реакция Министерства юстиции на освещённые в сюжете факты также не известна», - сообщили УНИАН и в «Энергоатоме».

Тем временем, Генпрокуратура Украины спустила дело на уровень областной прокуратуры. В госкомпании возмущены – там также отсутствует надлежащее реагирование на освещённые в письме факты.

«В то же время, представителями лиц, о которых шла речь в вышеупомянутом сюжете, продолжаются попытки осуществить махинации по завладению средствами государственного предприятия», - резюмировали в «Энергоатоме».

Угроза удовлетворения необоснованных исковых требований «Предприятия коммунальной собственности» остается высокой. И главной причиной этому являются не реформированные и мощно коррумпированные отечественные суды.

Александр Гречко (УНИАН)