В Украине проведены первые электронные торги природным газом

Об этом говорится в сообщении биржи.

«Торги УМВБ соответствуют принципам новой редакции закона Украины «О рынке природного газа», который вступит в силу с 1 октября 2015 года, а также принципам Европейской Энергетической Хартии и Третьего Энергетического Пакета Европейского Союза», - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что цена на природный газ на первых торгах составила 5 225 грн за тыс. куб. м, не включая услуги транспорта, тарифы на которые регулируются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

«Планируется, что по мере роста числа участников газовой биржи торги будут проходить в ежедневном режиме, а по их результатам будет формироваться “Украинский индекс цены природного газа”. Участниками данных торгов могут выступать как компании - резиденты Украины, так и международные игроки», - говорится в сообщении биржи.

«Предполагается, что участниками торгов будут не только газодобывающие компании, компании-трейдеры и промышленные потребители природного газа, но также и бюджетные и коммунальные учреждения, которые вынуждены в настоящее время закупать газ у монопольных структур по цене выше рыночной», - цитирует пресс-служба председателя правления АО "УМВБ" Анатолия Гулея.

Как сообщал УНИАН, американская компания TrailStone с октября 2015 года, когда заработает новая модель газового рынка Украины, планирует начать предоставлять услуги по покупке и продаже природного газа на украинском рынке.

Верховная Рада Украины в апреле 2015 года приняла Закон «О рынке природного газа».

Законом определяются «правовые принципы функционирования рынка природного газа Украины, основанного на принципах свободной конкуренции, надлежащей защиты прав потребителей и безопасности поставок природного газа, а также способного к интеграции с рынками газа государств - сторон Энергетического сообщества, в том числе путем создания региональных рынков природного газа».