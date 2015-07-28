В Украине проведут инвентаризацию недр

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Досадно констатировать, но сегодня в Госгеонедр не могут четко сказать, сколько в Украине скважин. Поэтому в ближайшие недели специалисты ведомства должны провести инвентаризацию всех недр, чтобы мы понимали, что и где работает и кому принадлежит", - сказал Вощевский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, инвентаризация будет проходить в рамках подготовки к комплексному аудиту ресурсного потенциала недр и мощностей добычи полезных ископаемых в Украине.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость перевода всех договоров о совместной деятельности по добыче полезных ископаемых в Украине на соглашения о разделе продукции.

Также сообщается, что Вощевский обратил внимание на важность совершенствования процедуры выдачи разрешений на использование недр.

"Мы должны сломать и отправить в небытие старую систему выдачи разрешений на использование недр по договоренностям. Претенденты должны иметь достаточную техническую и финансовую базу. Должна быть честная конкуренция и прозрачный конкурс", - подчеркнул чиновник.

По его словам, следующей глобальной задачей является привлечение в Украину крупного капитала и серьезных компаний, обладающих необходимыми ресурсами для добычи полезных ископаемых, осуществления геологоразведки и нахождения новых месторождений.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля вице-премьер-министр Валерий Вощевский поручил Министерству экологии и природных ресурсов и Государственной службе геологии и недр Украины разработать изменения в законодательство для решения проблемы нелегальной добычи янтаря в стране.