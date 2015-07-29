Американская компания планирует построить в Одесской области 5 заводов по переработке биомассы

Как сообщает пресс-служба компании Ukraine Agro Valley Association со ссылкой на вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины и по совместительству главного научного сотрудника UAVA, общая стоимость реализуемого в Одесской области проекта составляет 100 млн долл.

«Это совместное украинско-американское начинание имеет целью создание постоянного источника биомассы и биоэнергетического топлива в Украине, чтобы помочь преодолеть украинскую зависимость от природного газа из России», - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что согласно общей стратегии, в течение пяти лет американская компания намерена построить 20 заводов по всей Украине и довести их суммарную мощность до переработки двух миллионов тонн энергетически богатой продукции в год, чтобы отапливать общественные и частные здания в регионе.

Согласно сообщению, для обеспечения альтернативных источников отопления по всей стране, UAVA планирует работать со всеми уровнями власти и тесно сотрудничать с Национальной академией аграрных наук Украины.

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"Этот проект основывается на лучших украинских сельскохозяйственных наработках, которые будут объединены с американской практикой гибкого управления. Каждый из наших заводов будет автономным центром по доходам и расходам и будет конкурировать с другими нашими заводами», – цитирует пресс-служба UAVA генерального директора Рода Робертсона.

Как сообщалось, 13 июля 2015 года во время мероприятия под эгидой Торговой палаты США в Вашингтоне, основатель UAVA Генри Штеренберг представил биоэнергетический проект UAVA премьер-министру Арсению Яценюку и другим членам Кабинета Министров Украины на рассмотрение.