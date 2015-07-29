Цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях новостей из США

На мировых торгах в среду, 29 июля, цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожиданий итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также статданных о запасах топлива в стране, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 0,39%, до $53,09 за баррель, WTI - на 0,42%, до $47,78 за баррель.

Читайте такжеРоссийские компании выпали из сотни крупнейших в мире28 июля началось двухдневное заседание ФРС США, на котором будет принято решение о повышении учетных ставок. Аналитики не исключают, что это произойдет уже в сентябре на фоне стабилизации экономической ситуации в США. Повышение ставки приведет к укреплению доллара.