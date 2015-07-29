Цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях новостей из США
09:34, 29 июля 2015Энергетика
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Brent торгуется чуть выше $53 за баррель.
REUTERS
На мировых торгах в среду, 29 июля, цены на нефть продолжают снижаться на фоне ожиданий итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также статданных о запасах топлива в стране, передает Reuters.
Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 0,39%, до $53,09 за баррель, WTI - на 0,42%, до $47,78 за баррель.
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