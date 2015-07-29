Убытки "Газпрома" от невостребованных проектов равны стоимости "Роснефти"

09:51, 29 июля 2015
Энергетика
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"Газпром" потратил на невостребованные никем проекты 2,4 триллиона рублей.

REUTERS

Добыча газа группой «Газпром» в 2015 году составит 414 млрд куб. м, прогнозирует Минэкономразвития. Это - самый низкий показатель за всю историю компании. Еще в июне «Газпром» обещал добыть в этом году 450 млрд куб. м. Представитель компании отказался от комментариев, пишут "Ведомости".

Добычные мощности «Газпрома» – 617 млрд куб. м, т. е. треть из них – более 200 млрд – остаются невостребованными.

Наращивать добычу «Газпром» решил в 2002 г., когда компанию возглавил Алексей Миллер. В 2015 г. она составит 610–615 млрд куб. м, а к 2020 г. с учетом проектов на востоке страны – 670–680 млрд, предсказывал в 2008 г. начальник управления перспективного развития «Газпрома» Сергей Панкратов.

«В 2015–2020 гг. ожидается и увеличение потребления на внутреннем рынке», – уверял тогда же гендиректор «Межрегионгаза» Кирилл Селезнев. А зампред правления «Газпрома» Александр Медведев прогнозировал, что потребление газа в Европе будет расти и к 2020 г. превысит 600 млрд куб. м, из-за падения собственной добычи Европе придется дополнительно импортировать 145 млрд куб. м.

Читайте такжеГлава Антимонопольного комитета: Дело Газпрома - вопрос ближайшего месяца В 2014 г. экспорт «Газпрома» уменьшился по сравнению с 2008 г. на 40 млрд куб. м, продажи в России упали на 90 млрд куб. м. Все это время компания продолжала инвестиции в добычу и газотранспортные мощности.

Допущены просчеты в оценке спроса, указывает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров, но, когда принимались решения об увеличении добычи, трудно было предсказать, что столько негативных факторов сойдется одновременно: это и изменение правил регулирования европейского рынка, и появление новых поставщиков, и сланцевая революция в США, и конкуренция с независимыми производителями в России, и обострение политической ситуации.

В 2006–2008 гг. Европа сама просила «Газпром» инвестировать в добычу газа, помнит аналитик Vygon Consulting Мария Белова, но ЕС развивал и возобновляемую энергетику, она сдерживает спрос на газ: «Реализуется самый негативный сценарий, несколько лет назад его за базовый никто бы не взял».

«Газпром» запустил добычу на Ямале и создал газопроводы Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок под европейский рынок, говорил Миллер в апреле в Берлине: «Европа должна дать четкий ответ, нужны ей эти мощности или нет». Сегодня таких гарантий никто не дает, сетовал он.

«Газпром» может рассчитывать на какое-то увеличение поставок в Европу из-за падения там добычи, но не на рост потребления, спрос стагнирует, ЕС продолжает развивать альтернативную энергетику, говорит один из партнеров «Газпрома» в Европе.

Медведев в июне также снизил прогноз, теперь он ждет, что в 2025 г. дополнительный спрос на импортный газ в Европе составит только 50 млрд куб. м.

Но Европа декларирует отказ от российского газа. Еврокомиссия уже заблокировала строительство «Южного потока», а «Газпром» потратил 56 млрд руб. на выкуп долей в проекте у иностранных партнеров. Для газопровода уже заказаны и частично отгружены трубы на 2 млрд евро (130 млрд руб.). Застопорилось и строительство альтернативного «Турецкого потока». Расторгнут контракт с подрядчиком – итальянской Saipem, которая теперь требует неустойку. «Согласно отчетности Saipem в 2014 г. она получила от South Stream Transport 495 млн евро (32,2 млрд руб.), а в I квартале 2015 г. – еще около 300 млн евро (19,5 млрд руб.). Отчет за II квартал покажет такую же сумму, а за III квартал – плату за досрочное прекращение контракта», – полагает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

«Газпром» в начале июля остановил и строительство системы газопроводов «Южный коридор», по которой газ должен был поступать в «Турецкий поток», в том числе из трубы Бованенково – Ухта. На «Южный коридор», общая цена которого – 715 млрд руб., уже потрачено около 300 млрд руб. Миллер обещал перенаправить газ с Ямала в Китай по газопроводу «Алтай», контракт ожидался в середине 2015 г., но теперь и этот вопрос откладывается, Китай пересматривает энергобаланс, рассказывали «Ведомостям» чиновники.

В 2011 г. «Газпром» запустил газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток мощностью до 30 млрд куб. м и стоимостью 467 млрд руб. По этой трубе «Газпром» снабжает газом и регион, поставки не превышают 6 млрд куб. м. По нему же планировалось поставлять газ в Китай с проекта «Сахалин-3» или на завод «Владивосток СПГ». Но от строительства завода уже отказались, а газ «Сахалина-3» решено направить на расширение действующего на острове завода СПГ. То есть теперь газопровод может оказаться не нужен, отмечал Корчемкин.

Из-за сланцевой революции «Газпрому» пришлось отложить освоение Штокмановского месторождения, для его разработки были построены две платформы за 59 млрд руб., а теперь «Газпром» собирается списать по проекту 22,3 млрд руб. убытка.

Таким образом, «Газпром» мог потратить на невостребованные проекты как минимум 2,4 трлн руб. Сейчас на Московской бирже столько стоит «Роснефть».

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