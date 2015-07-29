Saipem из-за срыва проекта "Южный поток" уволит почти 9 тысяч сотрудников

Из-за срыва проекта "Южный поток" и падения цен на нефть итальянская компания Saipem увольняет тысячи сотрудников, передает Deutsche welle.

Число рабочих мест, общее количество которых составляет 50 тысяч, сократится на 8800. В первом полугодии 2015 года Saipem зафиксировала убыток размере 920 миллионов евро.

Читайте также"Газпром" потратил на невостребованные никем проекты 2,4 триллиона рублейВ ближайшие три года Saipem необходимо сэкономить 1,3 миллиарда евро, чтобы полностью вернуть конкурентоспособность в основной сфере деятельности. Между тем, неизвестно, когда снова начнут поступать заказы от клиентов, которые сильно сократили инвестиции в связи со снижением цен на нефть.

Напомним, Москва заморозила проект строительства газопровода "Южный поток" в декабре 2014 года. Компания Saipem, которая контролируется государственной нефтедобывающей итальянской компанией Eni SpA, была главным подрядчиком "Южного потока". 8 июля принадлежащий "Газпрому" оператор South Stream Transport B.V. расторг заключенный с Saipem контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Южный поток". Ранее "Газпром" приостановил работы по восточной ветке газопровода "Южный коридор", который изначально предназначался для подачи газа в "Южный поток", а после отказа от проекта - в "Турецкий поток".