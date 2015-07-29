Умер один из крупнейших инвесторов Украины польский бизнесмен Кульчик - СМИ

Умер один из крупнейших инвесторов Украины польский бизнесмен Ян Кульчик, который через свои компании владел рядом энергетических активов в Украине, а также планировал заниматься поставками электроэнергии с Хмельницкой АЭС европейским потребителям.

Как сообщает польская газета Wyborcza, бизнесмен умер в возрасте 65 лет в Вене в результате осложнений после операции на сердце.

Кульчик, как отмечает издание, с 2000 года возглавлял список богатейших граждан Польши, а медиа оценивают стоимость его состояния в 15,1 млрд злотых (около 4 млрд долл.)

Справка УНИАН. Польский бизнесмен владел компанией Kulczyk Investments, специализирующейся на инвестициях в энергетику, нефть и газ, минеральные ресурсы, а также инфраструктуру и недвижимость.

В 2010 году Кульчик получил контроль над украинской газодобывающей компанией «КУБ-ГАЗ». Компания ведет добычу газа в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

Читайте такжеЭлектроэнергию с Хмельницкой АЭС будут экспортировать в ЕвропуКроме этого, осенью 2014 года стало известно, что «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, и Kulczyk Investments изучают вопрос организации экспорта электроэнергии в Европейский Союз со второго блока Хмельницкой АЭС.

Летом 2015 года Кабинет министров утвердил пилотный проект «Энергетический мост Украина - ЕС», подразумевающий организацию выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для передачи электрической энергии в страны Европейского Союза путем отделения энергоблока от Объединенной энергосистемы Украины.