Аналитики: нефть из-за выхода Ирана на рынок может подешеветь до $35

Цены на нефть в ближайшее время продолжат снижение из-за перенасыщенности предложения, которое связано с ожидаемым возвратом поставок иранской нефти на мировые рынки.

Согласно сообщению пресс-службы FIBO Group, такое мнение высказывают аналитики компании, отмечая, что цены на нефть могут упасть до 35-40 долларов за баррель.

"Возврат на рынок энергоресурсов Ирана приведет к выбросу до 1 миллиарда баррелей нефти с дальнейшим увеличением до 4-х. По мнению аналитиков, именно Иран будет фактором давления на стоимость нефти в течение ближайшего периода", - сообщила пресс-служба.

На цену нефти также давит увеличение количества новых скважин для добычи нефти в США на фоне существенного снижения себестоимости добычи сланцевой нефти до 30 долларов за баррель.

"Влияет на цену черного золота и снижение потребления газа и нефти, что приводит к увеличению их мирового запаса", - объясняют ситуацию аналитики.

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Как сообщал УНИАН, цена барреля нефти ОПЕК во вторник, 28 июля, снизилась на 1,46% – до 50,54 доллара за баррель с 51,29 доллара в предыдущий торговый день.

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Справка УНИАН. Международный финансовый холдинг FIBO Group (Financial Intermarket Brokerage Online Group) — один из старейших участников рынка маржинальной интернет-торговли. Первая компания холдинга была основана в 1998 году.

FIBO Group предлагает торговлю на рынке Forex и CFD, а также биржевом рынке фьючерсов и опционов в партнерстве с американским брокером Vision.