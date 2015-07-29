Украина и Евросоюз сначала обсудят газовые вопросы без России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин и вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович планируют 27-28 августа провести встречу, на которой будут обсуждаться газовые вопросы в преддверии трехсторонних переговоров

с Россией.

Об этом рассказал на брифинге начальник управления евроинтеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян.

"27-28 августа в рамках празднования 10-й годовщины Энергетического сообщества в Вене, скорее всего, пройдут двухсторонние переговоры министра и Шефчовича по этому вопросу, чтобы мы в первой половине сентября могли провести уже трехсторонние переговоры и достичь компромисса с россиянами, чтобы договориться о поставке природного газа", - сказал Бно-Айриян.

Читайте такжеУ Газпрома очередная проблема: договор с Китаем откладывается на неопределенный срокПо его словам, наиболее подходящим для Украины вариантом договоренностей с Россией о поставках газа является четкое определение ценовых параметров и условий поставок до завершения предстоящего отопительного сезона.

При этом начальник управления евроинтеграции Минэнергоугля сообщил, что ожидает предоставления рыночных цен на «голубое топливо» с российской стороны.