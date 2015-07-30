Нефть незначительно дорожает на новостях из США

На мировых торгах в четверг, 30 июля, цены на нефть растут на фоне новостей из США, передает Reuters.

Так, с начала торгов Brent подорожала на $0,17, до $53,55 за баррель, а WTI - на $0,02, до $48,81.

Читайте такжеАналитики: нефть из-за выхода Ирана на рынок может подешеветь до $35Запасы нефти в США снизились на 4,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе снижения на 0,2 миллиона. Запасы бензина снизились при прогнозе их повышения.

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара: его курс к корзине шести основных валют поднялся на 0,24 процента после публикации итогов совещания ФРС. Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении процентной ставки по кредитным средствам на рекордно низком уровне — 0–0,25% годовых. Сохранение базовой ставки совпало с прогнозами экономистов. ФРС намерена рассмотреть возможное повышение ставки в случае, если улучшится ситуация на рынке труда. Конкретные сроки обсуждения повышения ставки не оглашаются.