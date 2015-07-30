У "Газпрома" новая проблема: его доля на внутреннем рынке РФ может сильно сократиться

Состоявшееся в Росии объединение ФАС и ФСТ может еще больше ослабить позиции "Газпрома" на внутреннем рынке газа РФ, пишет "Коммерсант".

Антимонопольная служба, которая должна поглотить тарифное ведомство, выступает за выравнивание тарифов на транспортировку газа, что играет на руку независимым производителям — "Роснефти" и НОВАТЭКу. Если будет введен единый тариф, это может привести еще к более быстрому сокращению доли "Газпрома" на рынке и усугублению перекосов в отрасли.

Читайте такжеУбытки "Газпрома" от невостребованных проектов равны стоимости "Роснефти"ФАС выступает за единый тариф на транспортировку газа по магистральным газопроводам и "дерегулирование других сфер", большую роль в ценообразовании на газ должны играть биржевые торги газом, запущенные в октябре 2014 года.

Тариф на транспортировку газа сейчас является одним из предметов спора между "Газпромом" и независимыми производителями, а также федеральными ведомствами. Тариф для независимых устанавливается ФСТ, а для "Газпрома" — фактически сама монополия (то есть, ФСТ по расчетам "Газпрома"), причем он ниже, чем для независимых. Этот факт позволяет конкурентам "Газпрома" утверждать, что они субсидируют развитие газотранспортной системы, в том числе экспортных газопроводов, которыми не могут пользоваться.

Этот год может оказаться худшим в истории "Газпрома". Первые официальные итоги полугодия показывают, что компания идет на новые антирекорды по добыче и экспорту газа на фоне падающих цен: теснимая независимыми производителями в России, она одновременно пожинает плоды политики ограничения экспорта в Европу. "Газпром" все еще рассчитывает на улучшения во втором полугодии. Но печальное состояние дел может иметь и плюсы для компании — правительство вряд ли решится дополнительно дестабилизировать ситуацию, поддержав радикальные предложения "Роснефти" по реформе газового рынка.

То или иное решение вопроса по транспортному тарифу приведет к серьезным изменениям для всего внутреннего рынка газа. В последние годы доля "Газпрома" неуклонно сокращалась, независимые наращивали добычу, пользуясь тем, что монополия не может продавать газ ниже тарифа.