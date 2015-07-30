Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 августа понижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает БЕЛТА.

Читайте такжеМинагропрод предлагает Беларуси выпускать сельхозтехнику на территории УкраиныСтавка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $143,1 до $133,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $121,6 до $113,1 за 1 т, на товарные бензины - с $111,6 до $103,8 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $63,8 за 1 т (была $68,6), такая же ставка пошлины установлена и в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они тоже были понижены.