"Газпром" подал рекордную с начала года заявку на транзит газа по украинской ГТС

Российский газовый монополист – компания «Газпром» подала максимальную с начала года заявку на транзит газа через украинскую газотранспортною систему.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной ГТС.

Читайте такжеУкраина и Евросоюз сначала обсудят газовые вопросы без России«Сегодня утром была получена заявка от «Газпрома» об увеличении (по сравнению с предыдущим днем) объемов транспортировки «голубого топлива» в страны Европы и Молдову на 2,4% до 243,6 млн кубометров/сутки», - сказал Белявский.

«Такой режим транспортировки является рекордным за последний год», - добавил он.

При этом он сообщил, что транзит российского газа в Европу в последнее время увеличивается.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины с 1 по 28 июля 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 28,8%, - до 6,137 млрд куб. м.

«Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.