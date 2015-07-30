Казахстан ввел временный запрет на вывоз нефтепродуктов

Казахстан ввел на полгода запрет на вывоз нефтепродуктов с территории страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передают "Новости-Казахстан".

"Приказываю ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов и продуктов, средних дистиллятов, керосина, газойлей, дизельного топлива и прочих нефтепродуктов, кроме бытового печного топлива", — говорится в приказе Министерства энергетики.

Читайте такжеУкраина договаривается о поставках угля и газа из КазахстанаПриказ выдан "в целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов Республики Казахстан".

В соответствии с настоящим приказом, Министерство национальной экономики проинформирует Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, а также внесет на рассмотрение комиссии предложения о применении аналогичных мер другими государствами-участниками ЕАЭС.