Демчишин хочет возобновить прямую дотацию государственных шахт из бюджета

Министерство энергетики и угольной промышленности хочет возобновить прямую дотацию государственных шахт из бюджета для покрытия разницы между себестоимостью добычи и продажи угля.

Об этом 30 июля на заседании общественного совета при Минэнергоугля сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

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«Те все резервы, которые у нас были, мы все использовали. Поэтому кроме того, что получать деньги из бюджета, на самом деле, нет другого выхода, а также закрытие (шахт – УНИАН)», - сказал министр.

«Мы говорим о том, что как минимум 1,3 млрд грн нужны до конца года на покрытие разницы в себестоимости», - добавил он.

По словам Демчишина, премьер-министр Арсений Яценюк предложил собрать отдельное совещание по вопросам угольной отрасли при участии президента, вице-премьера, Министерства финансов, а также Минэнергоугля.

«Я все материалы президенту передал. Надеюсь, что такое совещание произойдет сегодня-завтра. Я донес идею критичности ситуации», - сказал министр.

По его словам, в 2015 году добыча государственных шахт составит 3,1 млн тонн из планируемых ранее 5 млн тонн, что значительно повлияет на себестоимость угля.

«Из-за того, что мы не финансировали последние шесть месяцев в развитие, в оборудование ничего не вкладывали, добыча вместо прироста до 5 млн тонн по году, сейчас мы ожидаем 3,1 млн тонн, что существенно ниже. Соответственно, себестоимость будет значительно выше. Значит, убытки мы несем выше, и этот убыток нужно чем-то покрывать», - сказал Демчишин.

«Все предложения по бюджету на 2016 год мы предоставили. Там суммарно порядка 2,4 млрд грн на себестоимость, 800 млн на модернизацию оборудования. Достаточно существенная сумма», - добавил министр.

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Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, около 10 млрд грн из средств на дотации госшахт не доходило до горняков.

С начала 2015 года прямая дотация государственных шахт из бюджета фактически не осуществлялась.