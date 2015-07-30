"Центрэнерго" может подписать контракт на закупку угля с большим европейским трейдером - Демчишин

Об этом 30 июля на заседании общественного совета при Минэнергоугля сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Буквально сегодня приезжают представители большого европейского трейдера, которые готовы поставлять уголь из России, и морем по достаточно адекватным ценовым параметрам. Они приезжают на подписание в "Центрэнерго". И надеюсь, что, условно говоря, сегодня, завтра договор будет подписан", - сказал Демчишин.

Министр не назвал компанию, с которой планируется подписать контракт на импорт угля, лишь добавил, что надеется в будущем на заключение нескольких договоров с различными компаниями.

"Мы точно не хотим эксклюзива", - отметил он.

Также министр сообщил, что условия контракта были ужесточены в части качественных показателей углей, чтобы не повторилась прошлогодняя история с топливом из ЮАР, которое, по заявлениям Генеральной прокуратуры, не горело в тепловых электростанциях Украины.

"В прошлом году вы помните историю с южноафриканским углем, когда договор был подписан с достаточно широкой толерантностью, либо, скажем так, с отсутствием ограничений по ряду параметров, и возможностью предъявлять претензии в случае несоответствия качественных параметров по мере поставок углей на станцию. На данном этапе я поставил в приоритете более жесткое установление этих параметров", - сказал Демчишин.

Как ранее сообщал УНИАН, "Центрэнерго" ведет переговоры со швейцарской компанией "Меркури" об импорте антрацитных марок угля из Южно-Африканской Республики и Российской Федерации.

В начале июля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности немедленно начать заключение контрактов на импорт дефицитного антрацитового угля, поставки которого в необходимых объемах возможны из России, ЮАР и оккупированных территорий Донбасса.

Читайте такжеУкраина за полгода импортировала угля на $858 миллионов

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долларов.