Москва не смогла договориться с Анкарой о строительстве "Турецкого потока" - СМИ

Переговоры Турции и России о строительстве газопровода "Турецкий поток" приостановлены из-за отсутствия ключевого соглашения о предоставлении Анкаре скидки на российский газ, сказали Рейтер представители в официальных кругах Турции.

В феврале министр энергетики Турции Танер Йылдыз сообщил, что Анкара получила скидку в размере 10,25 процента на объем в 28-30 миллиардов кубометров газа, поставляемого из РФ, однако официальный документ до сих пор не был подписан.

Источники в официальных кругах Турции сказали Рейтер, что другая преграда на пути подписания соглашения о строительстве газопровода состоит в том, что РФ настаивает на строительстве четырех ниток газопровода суммарной мощностью 63 миллиарда кубометров в год. Анкара соглашалась на строительство одной ветки из четырех, необходимой для самой Турции.

Газпром отказался от комментариев.

Читайте такжеУбытки "Газпрома" от невостребованных проектов равны стоимости "Роснефти"Накануне министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что сроки строительства "Турецкого потока" могут быть сдвинуты.

У Газпрома пока есть только разрешение на проведение инженерных изысканий в турецких территориальных водах и исключительной экономической зоне.

Газпром уже несколько лет обещает начать строительство трансчерноморского газопровода в обход Украины и даже сварил его первый шов в 2012 году, назвав проект "Южным потоком". Однако из-за разногласий с Евросоюзом Москва в 2014 году изменила маршрут газопровода, предложив вести его в Турцию вместо Болгарии, после чего за новым проектом закрепилось название "Турецкий поток".