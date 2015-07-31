Запорожская АЭС отремонтировала первый энергоблок и подключила его к сети

Запорожская атомная электростанция 31 июля подключила к энергосети блок №1 после ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«По состоянию на 31 июля на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 июля в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 55-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС – 11-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 17-е сутки планового ремонта, на энергоблоке №2 – 83-е сутки капитального планового ремонта.

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В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.