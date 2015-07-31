Суд обязал "Укртранснафту" допустить Лазорко к руководству компанией

Апелляционный суд Волынской области обязал госкомпанию "Укртранснафта" допустить отстраненного весной 2015 года Александра Лазорко к руководству предприятием.

Соответствующее решение от 23 июля внесено в единый реестр судебных решений.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций "Укртранснафты", 19 марта 2015 года наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления "Укртранснафты".

Читайте также"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" рассчитаться за хранение нефти и освободить резервуарыЛазорко считает эти решения необоснованными. По его словам, основанием для его отстранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесение ущерба компании "Укртранснафта".

Справка УНИАН. "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.