Яценюк заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе: 50% ЖКХ не готовы к зиме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Харькове во время расширенного совещания с участием министров, глав восточных и южных областных администраций.

“В энергетическом секторе кризисное состояние. Министерство и соответствующие государственные компании не готовы, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией страну”, - сказал он.

Читайте такжеЯценюк поручил провести аудит "Укрэнерго" через историю с закупкой трансформаторовЯценюк также отметил недостаточный уровень подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.

“50% ЖКХ не готовы к зиме”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина в подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. отстает по темпам закачки природного газа в подземные хранилища от прошлогодних показателей. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

По словам министра, по состоянию на 21 июля 2015 года в подземных хранилищах находилось около 12,5 млрд куб. м газа, тогда как в прошлом году на аналогичную дату запасы составляли 14,6 млрд куб. м.

Демчишин отметил, что главной причиной снижения темпов закачки природного газа является отсутствие финансирования. «Основная причина – деньги. Нужно около 1 млрд долл. … мы проводим ежедневные конференц-звонки с кредиторами», - сказал Демчишин.

Читайте такжеПереговоры о кредитах для закачки газа пока не принесли результата - ДемчишинПо его словам, к началу отопительного сезона Украина сможет накопить в хранилищах без финансовой поддержки иностранных кредиторов около 14,5 млрд куб. м газа при необходимости в 19 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.

16 июля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления трейдерам кредита для закупки, хранения в ПХГ и последующей продажи газа на рынке Украины.