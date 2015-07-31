Потребители задолжали "Нафтогазу" 30 миллиардов гривень – Яценюк

Потребители задолжали "Нафтогазу" 30 млрд грн / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время расширенного совещания в Харькове заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, прирост задолженности за газ в 2015 году составил 9 млрд грн.

«И это еще по старым тарифам», - возмутился Яценюк.

По его словам, для ускорения закачки газа в подземные газохранилища на зимний период необходимо как раз 9 млрд грн.

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Глава правительства добавил, что задолженность потребителей за электроэнергию превышает 5 млрд грн.

Яценюк также отметил, что необходимо ужесточить платежную дисциплину, начислить субсидии и провести необходимые бюджетные платежи для того, чтобы определенным образом урегулировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля приняла изменения в Закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества", предусматривающие ограничение моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины» с целью улучшения финансового состояния компании.

Принятый закон дает возможность отчуждать имущество предприятий-должников и реализовывать его в пользу «Нафтогаза».