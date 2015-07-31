На Чернобыльской АЭС соединили две арки укрытия для разрушенного блока

На Чернобыльской атомной электростанции выполнено соединения двух частей нового безопасного конфайнмента (НБК) - защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок станции.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который выделил около 0,5 млрд евро на строительство НБК, при общей стоимости проекта 1,5 млрд евро.

Согласно сообщению, операция по скреплению двух арок вместе осуществлена через 24 точных соединения по конструкции весом 28 тыс. тонн, которые должны быть выровнены на миллиметры друг от друга.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ведется работа по настройке и скреплению почти 1000 болтов, чтобы надежно закрепить две половины арки вместе.

По словам директора ЕБРР по ядерной безопасности Винса Новака, выполнение соединения является еще одним важным шагом к завершению проекта в намеченные сроки.

"Строительство нового безопасного конфайнмента близится к завершению, и прогресс также заметен при установке стальной рамы со вспомогательными системами и оборудованием, необходимым для эксплуатации объекта и разборке конструкции реактора. Мы уверены, что все работы будут завершены к концу 2017 года, как и планировалось», - цитирует Новака пресс-служба.

В сообщении уточняется, что высота арки 110 метров, длина - 165 метров, а арочный пролет составляет 260 метров. Из-за огромных размеров арка была построена из двух частей.

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Также сообщается, что оставшиеся задачи для завершения проекта включают в себя установку сложной системы вентиляции, которая будет защищать конструкцию от коррозии на протяжении проектного срока эксплуатации в 100 лет. Кроме того, запланировано строительство технологического здания как будущего центра управления и установки арки с полностью автоматизированными кранами, инструментами для разборки конструкций блока и другие вспомогательные системы.

Справка УНИАН. В 1997 году для оказания Украине помощи в строительстве новой защитной оболочки над разрушенным в 1986 году четвертым блоком Чернобыльской станции был создан фонд «Укрытие».

В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура НБК (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.