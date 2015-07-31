Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявляет об угрозе прекращения добычи нефти и газа из-задействий госкомпании «Укртранснафта», которая приостановила прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг, говорится в заявлении «Укрнафты».

«Сегодня ПАО «Укртранснафта» без каких-либо объяснений приостановило прием и транспортировку нефти ПАО «Укрнафта», несмотря на предварительную оплату услуг», - говорится в сообщении компании.

«В связи с затовариванием резервуарных парков, ПАО «Укрнафта» будет вынуждено приостановить добычу нефти и газа, начиная с 24.00 часов 31 июля 2015 года», - добавили в компании.

Как отметили в «Укрнафте», это приведет к прекращению законтрактованных поставок нефти на нефтеперерабатывающие мощности, а также может повлечь за собой необратимые последствия техногенного характера.

«Подобное грубое нарушение договорных обязательств со стороны ПАО «Укртранснафта» является злоупотреблением монопольным положением на рынке и антиконкурентными действиями», - цитирует пресс-служба «Укрнафты» заместителя председателя правления Владимира Пустоварова.

«Укрнафта» впервые столкнулась с подобной ситуацией. Если ПАО «Укртранснафта» немедленно не возобновит выполнение договорных обязательств, ПАО «Укрнафта» будет вынуждено обратиться в Хозяйственный суд с целью защиты своих законных прав, вследствие чего ПАО «Укртранснафта» будет обязано возместить значительные убытки ПАО «Укрнафта» и его контрагентов», - добавил Пустоваров.

Руководство «Укрнафты», говорится в сообщении компании, обращается к председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву и министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить остановку добычи нефти и газа.

Читайте также"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" рассчитаться за хранение нефти и освободить резервуарыСправка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.