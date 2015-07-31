Центробанк России понизил прогноз цен на нефть

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ЦБР.

Центробанк России пересмотрел в сторону снижения среднегодовую цену на нефть на 2015 год, ухудшив оценки платежного баланса, но указал, что решение о временной приостановке операций по покупке валюты для пополнения резервов обеспечит отсутствие в третьем-четвертом кварталах дополнительного давления на курс рубля.

Совет директоров ЦБР в пятницу понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 11,0 процента годовых, что совпало с консенсусом, но убрал из заявления фразу о готовности снижать ставку в дальнейшем.

В пресс-релизе же регулятор предупредил, что в связи с более значительным, чем ожидалось, сокращением внутреннего спроса в первом полугодии 2015 года, прогноз годового темпа прироста ВВП может быть пересмотрен в сторону снижения.

Июньский прогноз ЦБР предполагал сокращение ВВП в 2015 году на 3,2 процента и среднегодовую цену на нефть в $60 за баррель.

"В связи с изменением внешнеэкономической конъюнктуры Банк России провел промежуточную оценку платежного баланса до конца года. Прогноз построен при средней цене на нефть Urals $55 за баррель в оставшуюся часть года. По оценкам Банка России, при такой цене на нефть сальдо текущего счета в третьем-четвертом кварталах составит около $20 миллиардов, в целом за год - $65-70 миллиардов", - говорится в комментарии ЦБ.

Cогласно опубликованному графику погашения внешнего долга, платежи по внешним долгам банков и прочих секторов за второе полугодие 2015 года составят порядка $60 миллиардов.

"Однако по оценкам Банка России, основанным на анализе паспортов сделок и опросах компаний, с учетом внутригрупповой задолженности, которая с высокой вероятностью будет рефинансирована, чистый объем сокращения внешней задолженности банков составит порядка 90 процентов от плана, прочих секторов – 45-50 процентов", - отмечает ЦБ.

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Таким образом, Банк России оценивает фактический уровень чистых платежей по внешнему долгу в третьем-четвертом кварталах на уровне порядка $35 миллиардов, за 2015 год в целом - порядка $70 миллиардов.