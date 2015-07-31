Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин создал антикризисный штаб по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг.

Соответствующее решение закреплено в приказе министра от 28 июля 2015 года, размещенном на сайте Минэнергоугля 31 июля.

Согласно документу, главой штаба назначен первый заместитель министра энергетики Игорь Мартыненков.

В приказе отмечается, что министр предлагает принять участие в работе штаба представителям СБУ, Министерства обороны, МВД, Государственной фискальной службы, ДТЭК, «Донбассэнерго», «Укрэнерго», «Центрэнерго».

Также министр поручил председателю антикризисного штаба обеспечить еженедельные заседания штаба по вторникам и пятницам.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля премьер-министр Арсений Яценюк в Харькове заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе Украины, раскритиковав работу Минэнергоугля.

«В энергетическом секторе кризисное состояние. Министерство и соответствующие государственные компании не готовы, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией страну», - сказал премьер.

Яценюк также отметил недостаточный уровень подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.