Кременчугский НПЗ вслед за "Укрнафтой" заявляет об угрозе остановки из-за срыва поставок сырья "Укртранснафтой"

Единственный работающий в Украине нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, входящий в компанию "Укртатнафта", вслед за нефтедобывающей компанией "Укрнафта" заявляет об угрозе остановки из-за срыва поставок сырья государственной компанией "Укртранснафта".

Об этом УНИАН заявил заместитель главы правления "Укртатнафты", начальник финансово-экономического управления Виктор Бабиченко.

"Сегодня прекращена закачка нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Этот срыв поставок может привести к различным внештатным ситуациям, в том числе и остановке предприятия", - сказал Бабиченко.

По его словам, руководство предприятия отправило телеграмму в адрес "Укртранснафты" с призывом немедленно возобновить поставки сырья, однако так и не получило ответа.

Читайте также"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" рассчитаться за хранение нефти и освободить резервуары"На предприятии все очень встревожены этим фактом", - добавил заместитель главы правления.

Ранее из-за действий "Укртранснафты" об угрозе прекращения добычи нефти и газа заявила и крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта".

В заявлении "Укрнафты" сказано, что "Укртранснафта" без каких-либо объяснений приостановила прием и транспортировку нефти "Укрнафты", несмотря на предварительную оплату услуг.

Такие действия госкомпании привели к затовариванию резервуарных парков, прекращению законтрактованных поставок нефти на нефтеперерабатывающие мощности, что может повлечь за собой необратимые последствия техногенного характера.

В свою очередь заместитель главы правления "Укртатнафты" Виктор Бабиченко отметил, что срыв поставок сырья со стороны государственной "Укртранснафты" на завод тем более вызывает удивление после состоявшегося в пятницу, 31 июля, совещания в Министерстве энергетики и угольной промышленности по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК), куда должны войти "Укрнафта", "Укртранснафта" и "Укртатнафта".

«На этом совещании представитель «Укртранснафты» сказал, что ничего страшного не будет, если они, как госкомпания, не войдут в ВИНК. Все договора подписаны и «Укртранснафта» готова выполнять все свои обязанности. Но, как видим, дела компании расходятся с их заявлениями», - сказал Бабиченко.

"Руководители министерств и компаний должны сделать выводы, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем", - добавил замглавы правления "Укртатнафты", отметив, что остановка единственного работающего в стране НПЗ дорого обойдется государству.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2015 года руководство "Нафтогаз Украины" заявило, что наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты".

23 апреля "Нафтогаз Украины" назначил руководителем "Укртранснафты" Романа Сидорака.

Отстранение Лазорко происходило с применением силы. Около 10 человек незаконно ворвались в его кабинет.

Лазорко неоднократно заявлял, что считает решение о его отстранении необоснованными и оспорил его в суде. В середине июля суд принял решение о возобновлении Лазорко в должности, однако в "Нафтогазе Украины" заявили, что не намерены его выполнять.

Читайте такжеСуд обязал "Укртранснафту" допустить Лазорко к руководству компаниейСправка УНИАН. "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

"Укртатнафта" была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.