"Укртранснафта" прекратила поставки сырья из-за аварии, у "Нафтогаза" другая версия

Руководитель «Укртранснафты» Роман Сидорак объяснил невозможность предоставить услугу по транспортировке нефти от месторождений компании «Укрнафты» к Кременчугскому НПЗ аварией на одном из участком нефтепровода.

Об этом сказано в письме «Укртранснафты», текстом которого располагает УНИАН.

В тоже время, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник («Нафтогазу» принадлежит 100% акций «Укртранснафты») агентству УНН заявил, что прокачка сырья на Кременчугский НПЗ была заблокирована намерено.

«Государство в лице «Укртранснафты» остановило прокачку нефти на завод и направило нефть «Укрнафты» к себе», - цитирует агентство Пасишника.

По словам менеджера «Нафтогаза», Кременчугский ПНЗ якобы отказывается отдавать технологическую нефть «Укртранснафты», которая была выкачана из нефтепроводов госпредприятия из зоны АТО весной прошлого года.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 июля «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ заявили об угрозе остановки своих производств из-за действий госпредприятия «Укртранснафта», которое приостановила прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг.

19 марта "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты" и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника, имевшего сомнительную репутацию.

Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продаж нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник работал помощником народного депутата Игоря Еремеева.