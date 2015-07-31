Кабмин поручил использовать технологическую нефть для нужд ВСУ, Нацгвардии и ГПС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить использование технологической нефти для производства нефтепродуктов в установленном порядке для нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Правительство также поручило обеспечить создание запасов нефтепродуктов для стратегических нужд государства.

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Сообщается, что данное поручение дано во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 и 6 мая 2015 г., введенных в действие указами Президента Украины Петра Порошенко №876/2014 и 298/2015.