Мировые цены на нефть продолжают падать

На 20.43 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,12%, до $52,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,78%, до $47,17 за баррель, передает Gazeta.ru.

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Как отмечается, это связано с ростом в США числа буровых установок по добыче. По данным американской сервисной компании Baker Hughes, число таких установок увеличилось на 5 единиц до 664 единиц.

Общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 2 единицы и составило 874 единицы.