Каждый регион должен сам формировать свой топливно-энергетический баланс - Минрегион

Об этом на 5 канале заявил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Риски всегда существуют в стране, где есть война, где идет военная агрессия, и в энергетическом вопросе есть большая нагрузка на бюджет. Также нагрузка мощная на нашу энергетику, которая сильно контактирует с оккупированной стороной. Именно поэтому в регионах надо создавать свои штабы, чтобы каждая область видела свой топливно-энергетический баланс: сколько угля есть, сколько людей работает, какие станции генерируют электроэнергию, какие поставляют тепло", - говорит чиновник.

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По его словам, ситуация является весьма серьезной, может дойти до внешнего управления.

"На сегодняшний день, понимая проблему, действительно здесь необходимо не только антикризисные движения проводить, но и, возможно, вводить внешнее управление", - предполагает Он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров разрешил госпредприятию «Энергорынок» привлечь у «Ощадбанка» кредит на 2 млрд грн для осуществления авансовых платежей энергогенерирующим компаниям с последующим направлением этих средств исключительно на закупку угля.