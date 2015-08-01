Приднепровская ТЭС из-за отсутствия угля остановила работу

«Восстановление работы электростанции произойдет после накопления объема антрацита (антрацитового угля - УНИАН), необходимого для стабильной работы ТЭС в осенне-зимний период», - говорится в сообщении.

По словам директора по генерации электроэнергии ДТЭК Дуйсена Мергалиева, холдинг не способен обеспечить электростанцию достаточным количеством угля марки «А».

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«Пока мы не можем ни технически, ни финансово обеспечить поставку угля марки "А" в достаточном объеме для Приднепровской ТЭС. Железнодорожная инфраструктура в зоне АТО сильно повреждена, не решена проблема дефицита локомотивной тяги и пустых вагонов», - сказал он.

В пресс службе отметили, что компания уже импортировала 2 млн тонн угля для продолжения работы станции, однако дальнейшее ее функционирование будет возможно только после увеличения запасов.

Как сообщал УНИАН, 27 июля министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что украинская энергетика последние несколько дней сталкивается с сложностями.

«На протяжении двух дней отключилось около 2,5 ГВт (генерирующих мощностей – УНИАН)», - сказал Демчишин.

В этой связи, по словам министра, Российская Федерация начала поставки в Украину около 900 МВт электроэнергии по договорам о параллельной работе между энергосистемами стран.

28 июля Демчишин создал антикризисный штаб по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. В приказе отмечается, что министр предлагает принять участие в работе штаба представителям СБУ, Министерства обороны, МВД, Государственной фискальной службы, ДТЭК, «Донбассэнерго», «Укрэнерго», «Центрэнерго».

31 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе Украины, раскритиковав работу Минэнергоугля.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.