Работники "Укртатнафты" пикетировали "Укртранснафту" с требованием возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ (видео)

В Кременчуге более 300 работников компании «Укртатнафта» пикетировали филиал государственной компании «Укртранснафта», требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель профкома «Укртатнафты» Василий Хоменко заявил, что вчера на предприятие перестала поступать нефть.

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По его словам, представители «Укртранснафты» объяснили это аварией на трубопроводе. Однако работники «Укртатнафты» выезжали на место аварии и не обнаружили каких-либо повреждений.

“Если нам прекратят поставки нефти, то завод остановится. На улице окажутся около 5 тысяч работников. Мы требуем возобновления поставок нефти», - сказал Хоменко.

Он также подчеркнул, что «сегодня у нас совершенно мирная акция, мы не захватываем никаких зданий, мы требуем возобновления поставок нефти».

Участники акции держали в руках транспаранты с надписями: «Дайте кушать нашим детям!», «Черное золото давай — Украину защищай!», «Сидорак, Пасішник - у відставку!” и другие.

Руководитель филиала «Укртранснафты» в Кременчуге Виталий Величко заявил УНИАН, что в пятницу, 31 июля, в 11.00 на 142-му километре трубопровода произошла авария.

«Труба изношена. 4 августа планируем ее заменить. Предлагаем «Укртатнафте» поставлять нефть по второму трубопроводу, но для этого надо слить с него воду. Сейчас все решают, делать ли это», - сказал Величко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявила об угрозе прекращения добычи нефти и газа.

В заявлении «Укрнафты» сказано, что «Укртранснафта» без каких-либо объяснений приостановила прием и транспортировку нефти «Укрнафты», несмотря на предварительную оплату услуг.

Позже единственный работающий в Украине нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, входящий в компанию «Укртатнафта», также заявил об угрозе остановки из-за срыва поставок сырья госкомпанией «Укртранснафта».

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Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

«Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.