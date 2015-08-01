Заявление "Укртранснафты" о прекращении поставок на Кременчугский НПЗ из-за аварии не соответствует действительности - Лазорко

Заявление госкомпании “Укртранснафта” об аварии на нефтепроводе, из-за чего приостановились поставки сырья на единственный работающий в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, не соответствует действительности.

Об этом УНИАН заявил временно отстраненный НАК “Нафтогазом Украины” председатель правления "Укртранснафты" Александр Лазорко.

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"Это вранье. Технические специалисты, которые там работают - хорошие технические люди. Я со всеми ими регулярно общаюсь. Я хоть и был незаконно временно отстранен, но я все-равно поддерживал со всеми взаимоотношения. Я узнавал, как проходит выполнение всех технических регламентов, внутритрубных диагностик. Все это контролировалось мной как во время полноценной работы, все шесть лет, так и время от времени я получал информацию от них. Поэтому официально вам заявляю, как человек, который там официально работал и работает, что прокачка нефти на Кременчугский завод может осуществляться не одной, а тремя нитками нефтепроводов. Кроме пятисотки, которую решили по указанию Пасишника (исполнительный директор “Нафтогаза” - УНИАН) резко ремонтировать, чтобы остановить прокачку, там есть еще две нитки семисотых труб, которые заполнены консервантом еще при мне, и они технически все в рабочем состоянии, и они могли без проблем ввести их в эксплуатацию и транспортировать нефть на завод. Никакой остановки добычи в “Укрнафте”, никакой остановки переработки на Кременчугском НПЗ не происходило бы”, - сказал Лазорко.

"Даже если не запускать две дополнительные нитки нефтепроводов ... эти работы выполняются грамотными нашими техническими специалистами за одни сутки. Они же прописали в графике, их заставили, - что они будут это делать 2,5 суток. Мало того, что приступить к работе они хотят на следующей неделе, 4 августа, чтобы довести до остановки Кременчугский завод, что является уже, я считаю, уголовным преступлением”, - добавил Лазорко.

"Но это уже должны расследовать Генпрокуратура и милиция, такие действия Пасишника и Сидорака (назначеный “Нафтогазом” гендиректор “Укртранснафты” - УНИАН). Я думаю, они на несколько лет тюрьмы себе уже подготовили почву”, - отметил Лазорко.

По словам Лазорко, для Пасишника специально была создана должность исполнительного директора в НАК “Нафтогаз Украины”, чтобы ввести его в руководство компании без согласования с Кабинетом министров.

“Они придумали для него такую должность для того, чтобы хоть как-то ввести его в состав руководства “Нафтогаза. Это человек Еремеева. Еремеев купил ему это кресло. Он менеджер, который получает зарплату у Еремеева. Поэтому он озвучивает то, что нужно бизнес-группе, которая посягает на государственное имущество”, - сказал Лазорко.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 июля «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ заявили об угрозе остановки своих производств из-за действий госпредприятия «Укртранснафта», которое приостановило прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг.

19 марта "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты" и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника, имевшего сомнительную репутацию.

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Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продаж нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник работал помощником народного депутата Игоря Еремеева.